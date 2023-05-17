Denizlerde fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla Bodrum ve Antalya Kumluca arasında fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın, yarın (18.05.2023 Perşembe) ilk saatlerden itibaren Bodrum-Kumluca arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde (50-75 km/saat) esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.