İhlas Haber Ajansı

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Denizlerde rüzgar uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Bodrum-Kaş arasında denizlerde rüzgar uyarısı yapıldı.


Yapılan uyarıda, “Son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın, 28 Nisan Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde (50-75 km/saat) esmesi bekleniyor. Fırtına etkisini 29 NisanCumartesi günü akşam saatlerinde kaybedecektir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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