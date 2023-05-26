Denizli yolunda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli istikametine seyir halinde olan 35 GB 8032 plakalı otomobil karşı yönden gelen 20 AIR 618 plakalı kamyona çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetni kaybederek yoldan çıktı ve dağa çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışması nedeniyle Menteşe İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan kadın da yaralanırken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.