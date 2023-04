Denizlispor, Bodrum'da havlu attı

Bodrumspor kendi sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Denizlispor ligden düşerken, yeşil-beyazlı ekip play-off yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Sorumlusu İsmet Taşdemir, “Her şeye rağmen ligin sonuna gelindikçe kazanılan her üç puan çok önemli ve çok değerli” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Bodrumspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip Hakan Özmert'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında her iki takım da sakin bir oyun sergilerken Bodrumspor girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Play-off hattında yerini koruyan Bodrumspor haftayı 55 puanla 5. sırada kapattı. Denizlispor aldığı mağlubiyetle lige veda etti.

"Play-off'a kalmak istiyoruz"

Takımın son iki haftadır performansının düşük olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Çok sıkıntılı maçtı. Çünkü rakibimiz havlu attı gibi genç oyuncularla geldi. Çok daha farklı değerlendirebilirdik ama ligin sonu uzadıkça özellikle son 2 haftadır performans olarak düşük olduğumuzu belirtmek isterim. On rağmen 5 tane net pozisyonumuz var, atamadık. Oyun olarak 2 haftadır istediğimiz seviyede değiliz. Etkenler olabilir, mevsim değişikliği olabilir. Her şeye rağmen ligin sonuna gelindikçe kazanılan her üç puan çok önemli ve çok değerli. Rakiplerimizden bir tanesi bugün puan kaybetti. Dolayısıyla son 4 maça avantajlı bir şekilde gidiyoruz. Sezon başından beri iyi oynayan, iyi mücadele eden takımımızı sezonu taçlandırarak Play-Off'a kalmasını istiyoruz onun içinde çabalıyoruz” dedi.

Denizlispor Teknik Sorumlusu Bülent Ertuğrul ise, “Bodrumspor'u tebrik ediyoruz. Bugün kurguladığımız bir oyun oldu. 1. bölgede doğru savunup hızlı ataklar yapmayı planladık. Bodrumspor bu ligin orta alan baskısını çok doğru yapan 2. bölgeden 3. bölgeye geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım. Hafta içi de buna uygun antrenmanlarımızı dizayn ettik. Bugün 6 tane altyapıdan oyuncumuzu oynattık. Totalde 9 oyuncumuzu oynattık. Bu oyuncuları yetiştirip, geliştirip sportif başarı elde etmek zorundayız. Bir sonraki sene bir alt ligde oynayacağız. Hedeflerimiz ve planlarımız bu doğrultuda. Biraz zamana ihtiyacımız var. Süreç içerisinde bunlar gelişecek oyuncular. Denizlispor'un geleceği bizim altyapımıza bağlı. Çünkü önümüzdeki dönemde transfer yasağımız var. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Daha çok mesai harcayıp, daha çok çalışıp Denizlispor'u layık olduğu yere getireceğiz” diye konuştu.