İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depoyu yakıp kaçtılar

Bodrum’da bir depo kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangın depoyu küle çevirdi.

Bodrum'da bir depo kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangın depoyu küle çevirdi.


Edinilen bilgiye göre Karaova Mahallesi'nde yangın ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine gitti. Depo olarak kullanıldığı öğrenilen 2 katlı binanın 2'nci katındaki alevlere ekipler müdahale etti. Yangın çevrede paniğe neden oldu. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle yangın söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.


Jandarma ve itfaiye unsurları, yangının çıkış sebebini belirleyebilmek için çalışma başlattı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.