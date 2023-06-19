Deprem bölgesinde görev alan Köyceğiz Müftülük personelleri ödüllendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde deprem bölgesinde görev alan Müftülük personelleri ödüllendirildi.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkisini gösteren deprem sonrasında Türkiye tek yürek olarak yaraların bir an önce sarılması için devletin tüm kurumlarıyla seferber olmuştu. Depremin olduğu ilk günlerden başlayarak Köyceğiz İlçe Müftülüğü personelleri deprem bölgelerinde yaraları sarmak için görev almışlar ve halen de peyder pey deprem bölgelerine göreve gitmişlerdi. Deprem bölgesinde görev yapan Köyceğiz Müftülüğü personellerini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Muğla Valiliği ayrı ayrı başarı belgesi ile ödüllendirdi. Başarı belgeleri deprem bölgesinde görev alan personellere Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz tarafından tek tek takdim edildi.