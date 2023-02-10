Depremde göçük altında kalan Başçavuş ve kızı toprağa verildi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 ilde can ve mal kaybına neden olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremde görev yaptığı Hatay'da göçük altında kalan Muğlalı Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Dağdelen ve kızı 21 yaşındaki Melisa Dağdelen Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde toprağa verildi.

7,7 şiddetindeki deprem sonrası oturdukları konutun çökmesi sonrası göçük altında kalan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Dağdelen'in eşi Gül Dağdelen ve 5 yaşındaki kızları Elif Mira Dağdelen göçük altında yaralı olarak kurtarıldıktan sonra Mersin'deki sağlık kuruluşunda tedavi altına alındılar.

Vefat eden Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Mehmet Dağdelen ve 231 yaşındaki kızı Melisa Dağdelen'in naaşları Mersin il Jandarma Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından Muğla'ya karayolu ile sevk edildi. Jandarma Başçavuş ve kızının cenaze namazı Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Vefat eden Muğlalı Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Dağdelen ve kızının cenazesine Baba Kamil, anne Sultan Dağdelen, Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.