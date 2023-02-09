Depremde hayatını kaybeden genç rehber bugün toprağa verilecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Marmarisli rehberlerden Tahsin Cem Efe, enkaz altından kurtarılmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) uygulama eğitimi çerçevesinde Güneydoğu eğitimine giden 43 kişilik ekip, depreme Adıyaman'da yakalandı. Grand Isias Hotel'in enkazında kalan rehberlerden bazıları çıkarılarak hastanelerde tedavi altına alınmıştı. 43 kişilik kafilenin içinde Marmaris'ten Tahsin Cem Efe ve Tayfun Dal isimli rehberler ile ilgili aileleri ve sevenleri bir haber alamıyordu. Tahsin Cem Efe'nin enkaz altından sağ olarak çıkarılıp hastanede tedavi altına alındığı bilgisinin ardından hayatını kaybettiği bilgisi edinildi. 24 yaşında hayatını kaybeden genç rehberin yakınları cansız bedenini almak üzere Adıyaman'a yola çıkıp dönüş yoluna geçti.

Rehber Tahsin Cem Efe'nin cenazesi Marmaris Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

Arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede Aykut Bulut, Etem Yedek, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Lenur Seyfettinoğlu, Önder Cırık, Ömer Tabarlı, Sefa Veysel Yaşar, Umut Ulaş Tan, Çağkan Yılmaz, Hasan Öz, Tayfun Dal, İdris Talha Kartav ve Tamer Özdoğru'nun akıbeti ise henüz netlik kazanmadı.