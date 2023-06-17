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Depremin izleri 11 boş çerçeveyle anlatıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kahramanmaraş Depremi’nin izlerinin anlatıldığı "11 Boş Çerçeve" temalı serginin açılışında duydu dolu anlar yaşandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kahramanmaraş Depremi'nin izlerinin anlatıldığı "11 Boş Çerçeve" temalı serginin açılışında duydu dolu anlar yaşandı.



Geçtiğimiz 6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş Depremi'nin izleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen sergide anlatıldı. Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, üzerinde sadece mumların yakıldığı ve depremden etkilenen 11 ili sembolleştiren 11 boş çerçeve serginin en dikkat çeken eseri oldu. Açılış töreninin ardından yayınlanan "11 Boş Çerçeve Kısa Film Gösterimi" sırasında kimi vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.



Deprem felaketinde yaşanan acıların anlatılması amacıyla gerçekleştirilen sergideki 11 boş çerçevenin çok şey anlattığını ifade eden katılımcılar ise sergide emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca sergi açılışı öncesinde Fethiye Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Oyunları kursiyerleri tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri de izleyenlerden tam not aldı.

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