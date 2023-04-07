Depremzede çift Marmaris'te evlendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'daki evleri yıkılan Semira Uygun ve Umut Güzeloğlu, misafir olarak geldikleri Marmaris'te evlendi.

Hatay'ın Defne ilçesinde evlilik hazırlığı yapan ancak meydana gelen deprem sonrası Marmaris'e gelmek zorunda kalan Semira Uygun ve Umut Güzeloğlu çifti Marmaris'te dünya evine girdi. Evlenmek için Marmaris Belediyesi'ne başvuruda bulunan çiftin nikahını Belediye nikah memuru Mahmut Mengilli kıydı. Yakınlarının katıldığı törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Bir yıldır tanıştıklarını söyleyen çiçeği burnunda çift, “Defne'de tam nikah işlemlerini başlatacakken deprem oldu. Biz de nikahımızı Marmaris'te kıymaya karar verdik. Bu güzel günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Şu an Muğla'daki KYK yurdunda kalan çift, Marmaris'e yerleşmeyi düşündüklerini de belirterek “Burası bizim mutluluğumuzu yaşadığımız yer oldu. İmkanlar elverirse artık burada yaşamayı düşünüyoruz” dedi.