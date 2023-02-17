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Depremzede çocuklara Muğla'dan giden ekipler psikososyal destek sağlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü personelleri deprem bölgesindeki çocuklara psikososyal destek hizmetine devam ediyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri Osmaniye ilinde çocuk etkinlik alanlarında depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek hizmeti sağlamaya devam ediyor. Ekipler depremden etkilenen çocuklar ile ilgilenerek psikososyal destek hizmeti sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakç "Deprem bölgesinde depremden etkilenen çocuklarımız için gönderdiğimiz ekipler Osmaniye ilinde psikososyal destek hizmeti sağlamaya devam ediyor. Her çocuğun psikolojisi bizim için çok önemli. Bu anlamda ekiplerimize gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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