Depremzede çocuklara yurt ve otellerde anasınıfı açıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Muğla'ya gelen ve okullara kayıt yaptıran öğrenci sayısı 5 bin 711'e ulaşırken, yurt v otellerde kalan çocuklar için anasınıfları açıldı.

Depremzedelerin misafir edildiği geçici barınma merkezlerinde, okul öncesi çağındaki (3-5 yaş) çocuklar için ana sınıfları açıldı. Kredi Yurtlar Kurumu, pansiyonlar, otel ve misafirhanelerde açılan ana sınıflarında 452 çocuk okul öncesi eğitimi alıyor.

Deprem bölgesinden Muğla'ya gelen ve okullara nakil kayıtları yapılan öğrenci sayısı 5 bin 711 oldu. Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre dağılımında 452 okul öncesi, 2 bin 192 ilkokul, Bin 922 ortaokul ve Bin 145 lise kademesinde öğrenci yer alıyor.

Deprem bölgesinden gelen afetzede vatandaşların konakladığı Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, öğrenci pansiyonları, misafirhaneler ve otellerde 3-5 yaş grubundaki öğrencilerin okul öncesi eğitimlerini sağlayabilmek adına ana sınıfları açıldı. Bu merkezlerde bugüne kadar 7 ana sınıfı açılarak çocuklara hizmet verilmeye başlandı.

Muğla Valiliği koordinasyonunda, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan ana sınıflarında, deprem bölgesinden gelen 3-5 yaş arasındaki çocuklara okul öncesi eğitim programı içerisinde, afet sonrası yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri ve hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönebilmeleri için eğitsel oyunlar, öykü, masal, drama ve müzik etkinlikleri düzenleniyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Küçük yaş grubunda olmaları sebebiyle okul öncesi çağdaki çocuklarımızı ailelerinden çok fazla ayırmadan, eğitimlerine sağlıklı bir ortam ve süreç dâhilinde devam edebilmelerini sağlamak amacıyla depremzede vatandaşlarımızın konakladığı yurt, pansiyon ve otellerde okul öncesi sınıfları açtık. Her şartta, yer mekan gözetmeksizin çocuklarımızın eğitimden yararlanması için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz kaldıkları yurtlarda, eğitim öğretimin yanında uzman kadro tarafından psikososyal destek de alıyorlar” dedi.