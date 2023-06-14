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Depremzede Elif'e sürpriz doğum günü

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Muğla’nın Ortaca ilçesine Elbistan ilçesinden gelen Maden ailesinin 5 yaşındaki kızları Elif için Ortaca Kaymakamı ve Belediye Başkanı sürpriz doğum günü düzenledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Muğla'nın Ortaca ilçesine Elbistan ilçesinden gelen Maden ailesinin 5 yaşındaki kızları Elif için Ortaca Kaymakamı ve Belediye Başkanı sürpriz doğum günü düzenledi.


Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Kahramanmaraş depremi sonrası Ortaca'da konuk edilen Maden ailesinin 5 yaşına giren kızları Elif Maden doğum gününü kutlamak için depremzede alenin konakladığı konuta gitti.


5 yaşına giren minik Elif için getirilen pasta kesilirken, Kaymakamımız Uçar ve Belediye Başkanı Uzundemir, minik Elif'e hediyeler verdi.

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