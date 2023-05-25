Depremzede öğrenciler Marmaris'te ağırlandı

06 Şubat Kahramanmaraş merkez üslü ve 11 ili etkileyen depremlerde ailelerini kaybetmiş 40 üniversite öğrencisi bir vakıf tarafından Marmaris'e davet edilerek belediye ve ilçedeki kurumların destekleri ile kamp yaptılar, ilçenin farklı yerlerinde düzenlenen gezilere ve etkinliklere katıldılar.

17-21 Mayıs Tarihleri arasında düzenlenen dayanışma kampı, Marmaris'in Turunç mahallesinde bulunan Turunç Uluslararası Marmaris Akademisi'nde deprem felaketinde ebeveyn kaybı yaşamış 40 üniversiteli depremzede öğrenci ağırlanarak her gün farklı aktivitelere katılım sağladı.

Vakıf üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Saliha Ildırlı "40 üniversite öğrencisinin ve vakıf yönetiminden temsilcilerin de katılım sağladığı, ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinde ebeveynlerini kaybeden bursiyerlere yanlarında olduğumuzu hissettirip, bir nebze mutlu edebilmek adına dayanışma kampı düzenledik. Düzenlenen bu kampta sırasıyla tekne gezisi, turistik Marmaris gezisi, atölye çalışmaları yaptık. Gençlerimizin kayıplarının ne kadar büyük ve acı verici olduğunu biliyoruz ve bir nebze olsun onların sosyal hayata geçişlerinde yardımcı olmak en büyük hedefimiz ‘' diyerek bu tür etkinliklere vakıf olarak devam edeceklerini ve desteklerinin daima süreceğini ifade etti.