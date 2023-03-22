Depremzede üreticiden iftar sofrasına

Marmaris Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm gücüyle deprem bölgesine yardıma koşmuştu. Depremin ilk saatlerde başlatılan yardım seferberliğinde Marmaris halkının desteği ile toplanan yardımlar bölgeye ulaştırılmış, arama kurtarma çalışmalarına destek olunurken yakacak sorununa çözüm olmak adına 100 tona yakın da odun gönderilmişti.

Marmaris Belediyesi, depremin ardından bölgeye ekonomik olarak da katkı sunmak adına bir adım daha attı. Kayısısı ile ünlü Malatya'dan 3 ton kuru kayısı satın alarak bölgedeki üreticilere destek oldu. Malatya'dan getirilen kayısılar ilk olarak tek tek yıkandı ve kurutuldu. Ardından paketlenen kayısılar, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak olan erzak kolisine yerleştirildi.

Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine yardıma koştuklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Arama kurtarmadan gıda ve giysi yardımına, yakacak odundan teknik desteğe kadar tüm imkanlarımızı kullanarak deprem bölgesindeydik. O bölgenin kısa sürede toparlanması ve ekonomik olarak da ayağa kalkması için desteğe devam ediyoruz. Bu çerçevede 3 ton kayısı satın alarak üreticilerimize yaklaşık 360 bin TL'lik destek sağladık. Bunları da vatandaşlarımıza dağıttığımız erzak kolilerine yerleştiriyoruz. Yani kayısılar hem Ramazan ayında vatandaşlarımızın sofrasını süsleyecek, hem de depremzede üreticilerimize biraz olsun nefes aldıracak. Yaralarımız çok derin ama inanıyorum ki biz bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Çünkü biliyoruz ki dayanışma yaşatır” ifadesini kullandı.