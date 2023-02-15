Depremzedeler için seyyar tuvalet üretimine başlandı

Muğla'da meslek lisesi öğrencileri afet bölgesinde çadır kentlere yerleşen depremzedeler için kolları sıvadı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalarla seyyar tuvalet üretimi başladı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 30 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve öğrenciler tek yürek oldular. Metal ve Tesisat Bölümü Atölyesi'nde afetzedeler için çadır kentlerde kullanılmak üzere seyyar tuvalet ve lavabo üretiliyor.

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul Müdürü Hamit İzdaş, "Deprem bölgesi için üzüntülerini çok kalbi duygularla hissediyoruz. Bizler neler yapabiliriz? diye düşündük ve değerlendirdik. Metal bölümü ile elektrik tesisat bölümü öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte bir seyyar tuvalet yapmayı düşündük ve yapımına başladık. Seyyar tuvaletlerin beklediğimizden daha iyi sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Şu anda bizim mevcut gücümüz ile ayda 200'e yakın seyyar tuvalet üretme kapasitesine sahibiz. İnşallah bu yaraları hep birlikte sarmaya çalışacağız bu konuyla ilgili her şeyi yaparız" dedi.

Metal Bölümü Öğrencisi Osman Barut, ”Bu prefabrik tuvaleti depremzede kardeşlerimiz için yaptık. Ben burada gönüllü olarak çalıştım, gönüllü olarak hizmet verdim. Öğretmenlerimiz ile birlikte gönüllü olarak hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.