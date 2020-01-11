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Dere'ye düşen köpeğin imdadına İtfaiye yetişti

Marmaris’te dereye düşen köpek, Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Marmaris'te dereye düşen köpek, Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.


Ulusal Egemenlik Caddesi Sabancı Lisesi yanından denize akan dere içinde köpek gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Dere içinde sürüklenen köpek lastik bot ile kurtarıldı.


Kurtarılan köpek Marmaris Belediyesi zatıba ekiplerine teslim edildi.

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