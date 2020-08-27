Derince Barajı'ndan ova köylerine can suyu

Doluluğun yüzde 68 oranında olduğu barajdan su salınımı ova köylerine can suyu olacak.

2011 yılında temeli atılan, 2014 yılında açılışı gerçekleştirilen boru hatla Selimiye Ovası'nda yer alan 8 bin 300 dekar alanın sulamasının yapıldığı Derince Barajı'ndan ova dışında kalan Avşar, Yaşyer ve Damlıboğaz Mahallelerindeki çiftçilerin mahsullerinin sıcak havalarda zarar görmemesi için ilk defa kuruyan dere yatağına su salınımı gerçekleştirildi.

Akgedik Barajı ile beslenen derenin belirli noktalarda beslenmesi adına Derince Barajı'ndan da ilk salınımın yapılması ile ova köyleri rahat bir nefes aldı. Özellikle yer altı sularının tuzlu olması nedeni ile sulama sorunu yaşayan üreticilerin yaz aylarının bu sıcak günlerinde mahsullerinin zarar görmemesi adına yapılan bu adım çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çandır, Hisarcık ve Ovakışlacık Mahallelerinin kapalı sistemle sulandığı baraj doluluk oranına göre dere salımının bir müddet daha devam edeceği bilgisinin verildiği Derince sulaması ova köylerinde yaz aylarında yaşanacak su sorununun da önüne geçmiş olacak.

Derince Barajındaki su salınımını sosyal medya hesabından müjdeleyerek kısa bir mesaj yayınlayan AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar " Bu sene ilk defa Derince Barajı'ndan su salıyoruz. Derince Barajı'ndan ova köylülerimiz sıcak yaz günlerinde ekinleri ve mahsulleri kurumasın diye 2 milyon metreküp su bırakacağız. Desteklerinden dolayı DSİ Müdürümüz Mehmet İskender'e teşekkür ederim” dedi.

Derince Barajı'nın temelden yüksekliği 67 metre. Baraj, 20,60 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Depolanan su ile Selimiye Ovası'nda 8 bin 300 dekar tarım arazi sulanıyor.