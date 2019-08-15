Bodrum'da sahne alan Derya Ulu, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ulu, sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendirdi.

Rixos Premium Bodrum'da sahne alan Derya Ulu tatilcileri coşturdu. Hayranlarıyla buluşan Ulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi. Tatilcilerle bol bol sohbet eden Ulu, esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Derya Ulu “Okyanus” şarkısını tatilcilerin ısrarı üzerine tekrar söyledi.