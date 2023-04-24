Derya Uluğ Marmaris'te 23 Nisan konseri verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri pop şarkıcısı Derya Uluğ konseriyle son buldu.

Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde gün boyu çekçek konvoyu ve Halk Plajı'nda yapılan etkinliklerle bayram coşkusunu yaşatan belediye akşam da pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ'un sahne aldığı bir konser düzenledi. Saat 21.00 da Atatürk Meydanı'nda başlayan konserde şarkıcı sevilen şarkılarını ve popüler şarkılar seslendirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan sanatçı çocukları da sahneye alarak şarkılarını onlarla birlikte söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sahneye gelerek sanatçıya Atatürk posteri ile çiçek takdim etti. 23 Nisan Bayramı'nı kutlayan Oktay, “Marmaris olarak bugün gün boyu çocuklarımızla birlikte çok güzel bir bayram geçirdik. Değerli sanatçımızın söylediği gibi çifte bayram yaşıyoruz ve önümüzde çok daha güzel bayramlar var. Marmaris olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını gerçek anlamda demokrasiyle taçlandıracağımıza ben yürekten inanıyorum. Marmaris'te bu enerji fazlasıyla var. Biz çok daha iyisini hep birlikte hak ediyoruz. Zorlu, sıkıntılı günleri hep birlikte yaşadık ama bunların tamamı geride kaldı. Önümüz aydınlık, hedefimiz gerçek anlamda demokrasiyle cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını taçlandırmak. Burada Marmaris olarak biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımıza ben yürekten inanıyorum. Bir kez daha Derya Uluğ'a teşekkür ediyor; iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Oktay ve Derya Uluğ'un cep telefonlarının ışığını açtırarak fotoğraf çektirdiği binlerce Marmarisli bayram coşkusunu birlikte yaşadı.