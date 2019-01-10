İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dev dalgalar Bodrum'u vurdu

Bodrum’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ilçenin güney kıyılarını vurdu.

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ilçenin güney kıyılarını vurdu. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Sahil kenarında dükkanı bulunan esnaf ise dükkanlarına su girmemesi için çuvallarla önlem aldı.


Sabah saatlerinde başlayan lodos Bodrum'un güney kıyılarında etkili oldu. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde dalgaların boyu 2 metreye kadar ulaştı. Aralıklarla sağanak yağmurun da yağdığı ilçede hayat durma noktasına geldi. Bodrum Belediyesi ilçede anonslar yaparak vatandaşları fırtına ve su baskınlarına karşı uyardı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos nedeniyle cadde ve sokaklar boşaldı. Sahil kesiminde bulunan birçok işletmeci ise dükkanlarının önüne kum torbası koyarak dalgalardan işletmelerini korumaya çalıştı. Sahilde bulunan bazı iskeleler de zarar gördü.


Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle aç ve susuz kalan sokak hayvanları da unutulmadı. Vatandaşlar yol kenarlarına yem koyarak kuşları ve sokak hayvanlarını besledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.