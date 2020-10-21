İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dev deniz canlısı ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa ölü bulundu.


Dünya genelinde soyu tükenmekle burun buruna gelen caretta caretta cinsi su kaplumbağası Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda ölü bulundu. Bir iskelenin kenarında fark edilen caretta carettayı iskelenin altından çıkarmak için uzun süre uğraşan vatandaşlar çareyi Bodrum Belediyesini aramakta buldu. 4 kişilik ekip koya gelerek dev deniz canlısını bulunduğu yerden çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan ve misina iplerine dolanmış, çürümüş caretta carettayı ekiplerin güvenli bir bölgeye gömdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.