İhlas Haber Ajansı

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Dev gemi ile 2 bin 539 yolcu geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bu sezon ilk kez gelen “Mein Schiff 5” isimli kruvaziyer, 2 bin 539 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sezon ilk kez gelen “Mein Schiff 5” isimli kruvaziyer, 2 bin 539 yolcu getirdi.



Malta bayraklı 295 metre boyundaki 36 metre genişliğindeki Mein Schiff 5, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası limanından Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 539 yolcu ve 907 personel bulunuyor. Bu sezon Bodrum'a ilk kez gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.



2016 yılında denize indirilen 2 bin 700 kapasiteli dev kruvaziyerde bin 267 kabin bulunuyor. 99 bin 800 grostonluk geminin güncel değerinin ise 620 milyon dolar olduğu öğrenildi.

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