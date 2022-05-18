Dev gemiye bakan bir daha baktı

323 metre uzunluğunda 5 bin 260 yolcu kapasiteli “Costa Venezia” isimli dev gemi, bin 453 yolcu ile yeniden Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Büyüklüğü ile dikkati çeken gemiye bakan bir daha baktı.

Bodrum'a gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan dev kruvaziyer, geçen 4 Mayıs'ta ilçeye ilk seferini yapmıştı. 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı kruvaziyer, ağırlıklı Alman, İtalyan, Fransız ve İspanyol olmak üzere toplam bin 453 yolcu ve bin 90 personelle Bodrum'a ikinci defa geldi.

İzmir'den gelen gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kimi yolcular da tekne turuna çıkarak Bodrum koylarının tadını çıkardı.

Gemi, büyüklüğü ile Bodrum'da yaşayanların dikkatini çekti. Kimi vatandaşlar geminin bol bol fotoğrafını çekti.

“Haftada birkaç kruvaziyerin gelmesinden memnunuz”

Bodrum'da yaşamını sürdüren Muzaffer Şeker adlı vatandaş, ilçeye haftada birkaç kruvaziyerin geldiğini ve bundan dolayı çok memnun olduğunu dile getirerek “Bu gemiler Bodrum'a yakışıyor. 3-4 senedir bu gemilerden çok görmüyorduk. Bu gemilerin gelmesi bizleri memnun ediyor” dedi.

İlk defa kruvaziyer gemisi ile tatil yaptığını ve çok keyif aldığını dile getiren gemi yolcularından Hollanda uyruklu Rosalinda Atwards ise daha önce Türkiye'de Marmaris, Kuşadası, İçmeler ve Bodrum'a geldiğini söyledi.

Gemide her türlü imkan var

Lüks otel konforunda 2 bin 116 kamara bulunan 2019 yapımı gemi, her türlü imkanı barındırıyor. İçerisinde 4 restoran ve 11 bar bulunan dev gemide 3 havuz, 4 jakuzi, sinema, disko, tiyatro salonu, mağazalar, kütüphane, çocuk kulübü, SPA, sauna, spor salonu, masaj odaları bulunuyor.

Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos adasına hareket edecek.