Dev gemiyi gören telefona sarıldı

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesine bin 523 turist getirdi.

Costa Venezia isimli dev kruvaziyer, yeniden ilçeye gelerek Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. İzmir Limanı'ndan gelen 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı olarak Almanya, İspanya ve İtalya uyruklu olmak üzere toplam bin 523 yolcu ve 994 personel bulunuyor.

13 restoran, 7 bar, 4 havuz ve jakuzi, aqua park ile bir macera parkı, tiyatro salonu, disko, casino, internet kafe, 4D Sinema, mağazalar ve kütüphane, çocuk kulübü, terapi havuzu, Türk hamamı, sauna, rahatlama ve dinlenme bölümleri, spor salonu, masaj odaları ve solaryum bulunan gemi, 5 yıldızlı bir otel imkanı sunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'u gezdi. Kimi yolcular da günlük tekne turuna çıktı. 323 metrelik dev gemiyi görenler ise telefona sarılarak bol bol fotoğrafını çekti. Kruvaziyerin, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Pire Limanı'na doğru hareket edeceği öğrenildi.