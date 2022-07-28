İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dev kaleci Muğlaspor'da

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Muğlaspor, tecrübeli file bekçisi Ali Tokat’ın ardından kaleye bir takviye daha yaptı.

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Muğlaspor, tecrübeli file bekçisi Ali Tokat'ın ardından kaleye bir takviye daha yaptı. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Çatalhüyük Çumra Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Hüseyin Ayan'ı kadrosuna dahil etti.



1,98'lik boyuyla dikkat çeken genç eldiven, Nazilli Belediyespor altyapısının ardından Sarayönü Belediyespor, Isparta 32spor ve Çatalhüyük Çumra Belediyespor formalarını terletti. Geride bıraktığımız sezon 7 maçta forma giyen Hüseyin Ayan, kalesinde 4 gol gördü.



Büyük bir camiaya geldiğini ifade eden Hüseyin Ayan; ''Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımla birlikte eski günlere geri dönmek için elimden gelen en iyi mücadeleyi vereceğim. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.