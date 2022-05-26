İhlas Haber Ajansı

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Dev yolcu gemisi 268 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Bahama bayraklı 180 metrelik kruvaziyer "Seabourn Encore" Bodrum Limanı’na yanaştı.

Bahama bayraklı 180 metrelik kruvaziyer "Seabourn Encore" Bodrum Limanı'na yanaştı.


Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan “Seabourn Encore” kurvaziyerle 268 turist ve 406 personeliyle geldi. Rodos Limanı'ndan gelen gemideki yolcuların çoğunun ABD ve İngiliz olduğu öğrenildi. Bodrum'un turistlik ve tarihi bölgelerini gezen turistler, denize girmeyi de ihmal etmedi. Kumbahçe, Paşatarlası sahilinde yürüyüş yapmayıda ihmal etmedi. Cumhuriyet caddelerinde buluna hediyelik eşyalardan da alış veriş yapan turistleri taşıyan gemi akşam saatlerinde Çeşme'ye hareket edecek.

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