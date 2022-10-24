Dev yolcu gemisi Marmaris'e demir attı

Mykanos Limanı ziyaretinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesi gümrüklü limanına demir atan Malta bayraklı büyük tur gemisi Mein Schiff Herz buradan Atina'ya gidecek.

Marmaris Gümrüklü Liman işletmesinin İskelesi'ne yanaştırılan gemide, çoğunluğu Alman uyruklu 2 bin 549 yolcu ile 900 personel bulunduğu belirtildi. 262 metre uzunluğundaki gemideki yolculardan 750'si civar ilçeleri görmek için turlara katılırken Marmaris çarşı içinde de hareketlilik yaşandı. Geminin, akşam saatlerinde Atina'ya gitmek üzere yola çıkacağı öğrenildi.