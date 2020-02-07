İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develer Milas arenasında kozlarını paylaşacak

Ege Bölgesi’nin en büyük deve güreşlerinden biri olan Geleneksel Milas Deve Güreşleri 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ege Bölgesi'nin en büyük deve güreşlerinden biri olan Geleneksel Milas Deve Güreşleri 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.


Bu yıl yine Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın himayesinde Milas Arena'da 13. kez gerçekleştirilecek güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden birçok şampiyon devenin katılması bekleniyor.


Güreşlere katılacak develer, davul - zurna eşliğinde geleneksel kortej yürüyüşü ile Milas sokaklarında tanıtıldı. Ege bölgesi kültürünün temel yapı taşlarından olan develeri gören Milaslılar, korteje yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar develerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.