Devrant rampasında ‘Kaya' tehlikesi

Özellikle yaz aylarında aşırı trafik yoğunluğunun yaşandığı Marmaris, Fethiye, Datça ve Antalya gibi turistik merkezlerin tek ulaşım yolu olan Devrant rampasında duble yol çalışmaları esnasında atılan dinamitler sonrası kayalıklar yerinden oynamıştı. Zaman zaman büyük kaya parçalarının karayoluna savrulduğu Derant rampasındaki kayalıklardan bazılarının düşme tehlikesi ile karşı karşıya olması vatandaşların şikâyetine neden oluyor.

Bir sürücünün dikkatini çeken ve boşta duran büyük kaya parçası ve aynı bölgede buna benzer çok sayıda kaya bulunduğu aktarılırken, “Bu yolda yol çalışması sırasında çok sayıda dinamit patlatıldı. Yol trafiğe açıldıktan sonra özellikle kış aylarında karayoluna kaya parçaları düştü. Yaz aylarında günlük binlerce araç seyrediyor. Muğla bir deprem bölgesi olan il ve Allah göstermesin araçların seyri halinde bu kayalar karayoluna düşerse facia yaşanır. Karayolu ekipleri burada acil önlem alması gerekir” dedi.