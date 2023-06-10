Devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Yılmaz'ın kullandığı 22 HY 989 plakalı kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.