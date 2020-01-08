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Devrilen soba yangına neden oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde ısınma amaçlı kullanılan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ısınma amaçlı kullanılan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ikamette maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde yer alan Orjan Sitesi'nde yer alan dubleks bir dairenin çocuk odasında yangın çıktı.Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağır Merkezi'ne bildirdi.


Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi. Dairenin ikinci katında yer alan çocuk odasında çıkan yangına devrilen elektrikli sobanın neden olduğu tahmin ediliyor.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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