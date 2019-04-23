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Devrilen traktör üzerinden geçti

Muğla’nın Yatağan ilçesinde kaza yapan sürücünün üzerinden kullandığı traktör geçti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaza yapan sürücünün üzerinden kullandığı traktör geçti. Sürücü hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Yatağan Deştin Mahallesi Kuyubelen mevkisinde arazide traktörü ile ilerleyen Dursun Karaçam isimli vatandaş, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı traktör devrildi. Yan yatan traktörün altında kalan ve üzerinden traktör geçen Karaçam'un durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ekibi ve Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ve sağlık ekipleri kazada yaralanan Dursun Karaçam'ı bulunduğu yerden alarak Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler.

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