DİAD'dan başkanlara ziyaret

DİAD Başkanı Ercan Kaylı ve dernek üyeleri, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'u ziyaret etti. İş adamları Başkan Karakuş'a, yeni görevinde başarılar diledi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, hep birlikte ilçenin kalkınmasını için çalışacaklarını ve iş adamlarının kendisine destek olacaklarından emin olduğunu söyledi.

Başkan Karakuş; “Fikir alışverişiyle ilçeye daha güzel hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Seçim sürecinde yakalanan birlik, beraberlik havasını belediye başkanlığı dönemimde devam ettireceğim. Burada kimsenin kişisel menfaati yok. Herkes Dalaman'a hizmet olsun mücadelesi veriyor. Sizlerin de desteklerinizi esirgemeyeceğinize eminim.” diye konuştu.

DİAD Başkanı Ercan Kaylı ve beraberindeki heyet Dalaman'ın ardından Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'i ziyaret etti.

Başkan Uzundemir, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. DİAD'ın çalışmalarını takip ettiğini ve bölgenin önemli iş dünyası topluluklarından biri olduğunu belirten Uzundemir; “Öncelikle nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bölgemizin gelişmesi ve kalkınması amacıyla hep birlikte çalışacağız. Sizlere de iş hayatınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.” dedi.

İş Adamlarından Tam Destek

Bölgenin kalkınması için DİAD olarak kendilerine düşen her konu da seve seve destek olacaklarını ifade eden Ercan Kaylı, her iki başkana da görevlerinde başarılar diledi.