Dibekdereli gençlere temel nota eğitimi

Mart ayında Yeni Dibekdere İlkokulunda başlayan eğitimler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından veriliyor. Eğitimlerde ilk dönemde temel nota eğitimi verilirken, ikinci dönemde ise Batı Müziği ve Türk Halk Müziği eğitimleri verilecek.

54 öğrencinin katıldığı ve haftanın 2 günü verilen eğitimler hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri “Milas-Dibekdere, 7'den 70'e herkesin davul ve zurna ile uğraştığı tek yer. Ayrıca bu bölgeden Kültür ve Turizm Bakanlığı mahalli sanatçılarının çıkması da bu eğitimlerin burada başlamasında en büyük etken. Mahalle Muhtarımız da bizden talepte bulununca eğitimlere başladık” açıklaması yapıldı.