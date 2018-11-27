"Digital Esaret" film setine ziyaret

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, çekimleri Ören Mahallesi'nde devam eden “Digital Esaret” adlı sinema filminin setini ziyaret etti.

Mint Film Yapım AŞ. tarafından çekimleri Milas'ın Ören Mahallesi'nde devam eden, yapımcılığını sinema ve dizi yönetmeni, senaryo yazarı, yapımcı ve oyuncu Birol Güven'in üstlendiği ve yönetmenliğini yine Birol Güven'in, Emre Kavuk ile paylaştığı sinema filmi “Digital Esaret” adlı film setini ziyaret eden, Başkan Tokat, klaketi eline alarak oyunculara çekim startı verdi.

Başrollerinde usta oyuncu Rasim Öztekin'in yanı sıra Simay Barlas, Kaan Sevi ve Özgür Çoban gibi birçok genç oyuncunun bulunduğu Digital Esaret adlı filmde; internet ve gençlik arasındaki bağlantı irdeleniyor. Filmde internet suçu işleyen gençler Dijital Suçlar Cezaevi'nde internetsiz ve telefonsuz bir hayatta rehabilite edilerek, tekrar toplum içine dönmesi konu alınıyor.

Film setinde Birol Güven ile bir süre sohbet eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: “Muğla ve özellikle Milas'ın tanıtımına verdiğiniz katkı için size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Bunları göz önüne alarak sizleri de kendimizden ve içimizden biri olarak görüyoruz. Uzun zamandır sizleri ziyaret etmeyi istiyordum ancak çekimleri engeller miyiz diye de düşünmeden de duramadım. Nasip bu güneymiş. Ben tekrar Milas'ın tanıtımına verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret için Başkan Tokat'a teşekkür eden Birol Güven: “Muğla her yönüyle sinemaya çok destek oluyor. Bizlere bu anlamda hem Büyükşehir hem de Milas Belediyemiz çok yardımcı oldu. Muğla sinemayı çok seven bir şehir. Hiç bir zorlukla karşılaşmadık. Hem bu anlamda hem de ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Film oyuncularıyla da bir süre sohbet eden daha sonra yapımcı ve yönetmen Birol Güven ile film setinde bir süre çekilen sahneleri izleyen Başkan Tokat; Birol Güven'den film çekimleri hakkında bilgi aldı. Filmin çekimlerinin İstanbul'da devam edeceğini belirten Güven, filmin gala gecesinin Çökertme'de yapılacağını söyledi.

Birol Güven ve film oyuncularına başarılar dileyen Başkan Tokat daha sonra film setinden ayrıldı.