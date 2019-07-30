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Dilan Çıtak Tatlıses denizden çıkıp sahneye koştu

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan ünlü sanatçı Dilan Çıtak Tatlıses, deniz keyfinin ardından bir anda sahneye çıkarak tatilcilere mini bir konser verdi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan ünlü sanatçı Dilan Çıtak Tatlıses, deniz keyfinin ardından bir anda sahneye çıkarak tatilcilere mini bir konser verdi. Dilan Çıtak'ı sahnede gören tatilciler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Bodrum'da tatil yapan Dilan Çıtak Tatlıses deniz keyfinin ardından sahneye çıkarak mini bir konser verdi. Nişanlısı Levent Dörtel ile birlikte denizin keyfini çıkaran Çıtak, bir anda sahneye çıkarak eline mikrofonu aldı. Vento Beachde eğlenen tatilciler ise Çıtak'ı bir anda karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kuzeni Mehmet Şevk'in sahibi olduğu mekanda eğlenen yerli ve yabancı turistler ise Dilan'ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya bir gün yaşadı.


Sahnenin ardından nişanlısı Levent Dörtel ile birlikte denize giren Çıtak'ın neşeli ve rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

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