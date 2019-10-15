Din görevlilerine organ bağışı semineri verildi

Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Birimi Koordinatörü Dağıstan Daniş, Milas'ta görev yapan din görevlilerine yönelik organ bağışı semineri düzenledi.

Milas'ta merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan din görevlilerine yönelik, Milas İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda Organ Bağışı konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Birimi Koordinatörü Dağıstan Daniş tarafından yapılan sunumda, organ nakli “görev yapamayacak kadar hasta bir organın, yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi işlemi” olarak tanımlandı.

Ülkemizde son zamanlarda organ bağışına verilen desteğin arttığını fakat yine de yeterli olmadığını belirten Daniş, “Ülkemizde şuan itibariyle toplam 428 bin civarında kişi organ bağışı bekliyor. Bu hastalar böbrek, kalp, karaciğer, akciğer, ince bağırsak, pankreas, kornea nakline ihtiyaç duyan hastalar. Bu hastalar organ ve doku bağışlarıyla hayata tutunacaklar” dedi.

Organ ve doku bağışının “canlıdan ve ölüden yani kadavradan” olmak üzere iki şekilde gerçekleştiğini belirten Daniş, organ naklinin yapılması için beyin ölümünün gerçekleşmiş olması ve donörün ailesinin bağış için onay vermesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca halk arasında beyin ölümü ve bitkisel hayatın bir biriyle karıştırıldığını ifade eden Daniş, “Bitkisel hayatta solunum devam eder ama beyin ölümünde hastanın kendisi solunum yapamaz. Bu nedenle hasta solunum cihazına bağlıdır. Bitkisel hayat durumunda hasta aylarca, yıllarca yaşayabilir ama beyin ölümünde vakalar tıbben ölüdür. Bitkisel hayatta hasta hayata dönebilir ama beyin ölümünde hastanın hayata dönmesi mümkün değildir” diye konuştu.

“Muğla genelinde 16 bin civarında bağışçı var. Muğla'da ilçeler arasında Milas, en çok bağışçıya sahip bir yer. Akli dengesi yerinde olan, 18 yaşını doldurmuş her vatandaş organ bağış yapabilir. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, Organ Doku ve Bağış Birimi Koordinatörlüğüne müracaat ettikten sonra form doldurmaları gerekiyor” diyerek organ bağışıyla ilgili istatistiki bilgiler paylaşan Daniş, ülkemizdeki başarılı nakiller hakkında da bilgi aktardı.