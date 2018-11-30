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Direksiyon hâkimiyetini kaybedince kaza yaptı

Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Yaralı sürücü, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Milas-Bodrum karayolu Karakaya Mevkii'nde meydana gelen kazada, 48 U 6300 plakalı araç sürücüsü H.K. Milas'tan Bodrum istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, karayolu kenarında bulunan kayalıklara çarptı. Kazada araç sürücüsü H.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü H.K, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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