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Direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca çarptı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre; Mehmet Tornacı yönetimindeki 48 ABS 571 plakalı otomobil, direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yolda park halindeki 48 E 4655 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tornacı'nın kullandığı otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri ve çevre esnafın hızlı müdahalesiyle araçta başlayan yangın büyümeden söndürüldü.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tornacı'nın kullandığı otomobilin yolda park halindeki 48 E 4655 plakalı araca çarptığı görülüyor.

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