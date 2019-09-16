Diş hekimliğinin ilk öğrencileri ders başı yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde bu yıl ilk kez öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ders başı yaptı.

Geleceğin diş hekimlerini ilk derslerinde Rektör Hüseyin Çiçek yanlız bırakmadı. Diş Hekimliği Fakültesi ilk dönem öğrencilerinin, ilk dersine katılan Rektör Çiçek, günün anlamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında ilk dönem öğrencilerinin bir fakültenin kuruluş ve eğitim öğretime başlama sürecindeki önemine değinen Rektör Çiçek; "Sizler gelecek dönemlerde Diş Hekimliği Fakültemizi tercih edecek adaylar için önemli örnekler teşkil edeceksiniz. Önümüzdeki süreçte genç Fakültemizin hiç bir eksiğinin kalmaması adına elimizden geleni yapacağız. Sizler de taleplerinizi, yaşadığınız sorunları elektronik posta adresimden bana iletebilirsiniz. Öğrenci merkezli bir üniversite olarak sorunlarınızı en hızlı şekilde çözmek önceliğimizdir. Bu anlamdakampüsümüzü tanımanız ve adaptasyonunuz içinÜniversitemizin merkez kampüsünde gerçekleşecek olan oryantasyon programına katılmanızı tavsiye ediyorum.Meşakkatli bir sürecin ardından böylesine güzel bir bölümü kazandığınız için sizleri tebrik ediyorum.Gözlerinizdeki ışıktan çok önemli işlere imza atacağınıza inanıyor, başarılarla dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum" dedi.

İlk dersin ardından öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu "diş hekimi spatulası ve çalışma örtüsü" hediye edildi. Günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile "ilk ders" etkinliği sona erdi.