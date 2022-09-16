Diyabetli çocuklar acı çekmekten kurtuldu

Muğla Tip-1 Diyabetliler Derneğinden teşekkür

Muğla Şekerleri projesiyle Tip-1 diyabetli çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini arttığını belirten Muğla Tip-1 Diyabetliler Derneği Başkanı Neşe Şahin, “Valimiz Orhan Tavlı'nın himayesinde başlatılan proje sayesinde çocuklarımız her gün 8-10 kez acı çekmekten kurtuldu. Ebeveynleri olarak bizler de çocuklarımızın kan şekeri durumlarını daha sağlıklı takip edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Muğla Şekerleri' projesinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Neşe Şahin, “Ailecek yaşam kalitemizin artmasına, sıkıntılarımızın geride kalmasına vesile olan bu proje için ve duyarlılıkları için Valimiz Orhan Tavlı başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Muğla Şekerleri

18 yaş altı Tip-1 diyabet hastası çocukların yaşam kalitesini arttırmak için geliştirilen Muğla Şekerleri projesiyle şimdiye kadar 141 çocuğa tip-1 diyabet sensör cihazı temin edildi. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde hayata geçirilen projeyle günde 8-10 kez parmak delinerek yapılan kan şekeri ölçümü direk sensör üzerinden yapılabildiği için çocukların parmaklarının delinmesine gerek kalmıyor

Genellikle yaşlılarda ortaya çıkan Alzheimer hastalarının en büyük sorunu hastaların evden ayrıldıklarında eve geri dönememeleri ve kaybolmalarıdır. Muğla Valiliği Himayesinde Muğla İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde geliştirilen Sevdiklerimiz Yanımızda projesiyle temin edilen Alzheimer akıllı GPS kol saati ile hasta yakınları Alzheimer hastalarının bulundukları konumların takip edilebilecektir.

Bu uygulama ile hastalarımız belirli bir sınırın dışına çıktığında, düştüğünde veya uzun süre hareketsiz kaldığında, hasta yakınlarının telefonlarına anında bildirim gelmektedir. İlk etapta 60 hastaya temin edilen Alzheimer akıllı GPS kol saatinin dağıtımı devam ediyor.