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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu'nun Milas ziyareti

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.

Dr. Ramazan Muslu, Milas İlçe Müftülüğü'nü ziyaret ederek yeni yapılan müftülük hizmet binasını gezdi.


Milas'a gelerek bir dizi ziyarette bulunan Dr. Ramazan Muslu, ilçe Müftüsü Ali Saim Doğru'dan ayrıntılı brifing aldı.


Daha sonra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Milas Müftülüğü personeli ile yaklaşan Ramazan Ayı öncesi moral, motivasyon ve genel bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda din görevlilerine yapmaları gerekenleri anlattıktan sonra görevlilerin istek ve önerileri dinlendi.


Dr. Ramazan Muslu'nun, Muğla Müftüsü İbrahim Öcüt'ün, Milas Müftüsü Ali Saim Doğru'nun ve din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, karşılıklı görüş alış-verişi ile sona erdi.


Müftülük personeli, mübarek Ramazan Ayı öncesi gelerek kendilerine moral veren ve motive eden Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu'ya teşekkür etti.

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