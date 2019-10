Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma hutbesinde birlik çağrısı yaptı

Din görevlileri toplantısı için Muğla'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Cuma namazını kıldırdı. Erbaş, Cuma hutbesinde vatandaşları iç ve dış güçlere karşı, teröre ve fitneye karşı birlik ve beraberlik içinde olunması çağrısı yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsündeki Ali Rıza Hakses camisinde Cuma hutbesinde Barış Pınarı Harekatı'na atıfta bulunan Diyanet İşleri başkanı Erbaş, kahraman ordumuzun başarısı için herkesin dua etmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde, “Bizler gerektiğinde aç ve susuz kalırız, ancak hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve şerefimizden asla taviz vermeyiz. Vatanımıza ve mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize karşı yapılan saldırılara her türlü fedakarlığı göstererek karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz. Aziz mü'minler o halde, bizi birbirimize düşürmek isteyenler, fırsat vermeyelim. Gönüllerimizi din kardeşliği ile kenetlemeye devam edelim. Terörü, fitne, fesadı körüklemek isteyen iç ve dış düşmanlara karşı uyanık olalım. Azmimizi, muhabbetimizi, birliğimizi, dirliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve eylemden uzak duralım. Geliniz bu mübarek Cuma gününde Rabbimize hep birlikte niyaz edelim. Ya Rab, izzet ve onurumuza, istikbal ve istiklalimize kast edenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Allah'ım. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle Allahım. Askerlerimizi ve güvenlik görevlilerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Fesadı ve terörü ortadan kaldırmak için, ihanet edenlerle mücadele etmek için Barış Pınarı harekatıyla yola çıkan şanlı ordumuzu, nusretinle ve kudretinle muzaffer eyle Allah'ım” dedi.