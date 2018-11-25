Dizi oyuncularından ‘kadın şiddetine' hayır projesine destek

25 Kasım ‘Kadına şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü' kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte İçişleri bakanlığınca uygulamaya konulan Kadına Destek Mobil Uygulaması (KADES) projesi tanıtıldı. Kadına şiddet mobil uygulaması ‘tek tuşla güvendesiniz' projesine Muğlalı dizi ve sinema oyuncusu Gülnihal Demir, Kalk Gidelim dizisinden dizinin başrol oyuncularından Mehtap Bayri, Ayça Varlıer ve Hayrettin Karaoğuz stantta polis elbisesi giyerek kadına yönelik şiddete hayır dediler.

Muğla'daki bir alışıveriş merkezinde açılan stantta polis ve jandarma ekipleri kadına yönelik şiddet konusunda vatandaşları broşür ile bilgilendirirken, projeye destek veren vatandaşlar beyaz bez üzerine yağlı boya ile ellerini basarak imzaladılar. Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya standı ziyaret eden kadınlara Kadına Destek Mobil Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Emniyet Müdürü Çetinkaya, “Kadına yönelik şiddet mağduru ihtimali olan, bununla ilgili kaygısı olan kadınlarımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz bilişim alanında sisteme koyduğu bir proje KADES projesi” dedi.

Muğlalı dizi ve sinema oyuncusu Gülnihal Demir, kadına yönelik şiddetin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Kadınlarımız bu konuda yalnız değil. Emniyetimiz, jandarmamız tüm güvenlik güçlerimiz artık şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan kadınlarımıza bir tuş uzaklıkta. Akıllı telefonu olan tüm kadınlarımızın bu uygulamayı cep telefonlarına indirerek anında yardım talep edebilirler” dedi.

KADES projesine destek veren ‘Kalk Gidelim' dizi ekibinden Mehtap Bayri, “Her türlü şiddete karşıyız. Slogan ‘Tek tuşla güvendesiniz' Bunu gerçekten tüm kadınlar yapmalı. Mutluyuz, onurluyuz, böyle bir projenin içinde dahil olduğumuz için” dedi.

Dizi oyuncularından Ayça Varlıer, “Tüm kadınların akıllı telefonlarına indirmesi gereken bir aplikasyon. Ve biz bugün bir farkındalık projesinde yer alıyoruz. Her türlü şiddete karşıyız. Tüm ‘Kalk Gidelim' ailesi adına sizlere teşekkür ederiz” dedi.

Hayrettin Karaoğuz, “Tek tuşla güvenlik projesini destekliyorum. Bence kadın şiddetin öznesi değil, barışın ve iyiliğin öznesi oluduna inanıyorum. Buradan da kadına şiddete hayır diyorum” dedi.