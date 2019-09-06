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DMD'ye katkı denizaltından geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık günü nedeniyle Marmaris Belediyesi farkındalık günü etkinliği düzenleyecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık günü nedeniyle Marmaris Belediyesi farkındalık günü etkinliği düzenleyecek.


Marmaris sularında deniz altında DMD kas hastalığına dikkat çekmek için Marmarisli dalgıçlar deniz altında pankart açtı. Dalgıçlar, sosyal mesajında, DMD hastalığıyla mücadele için tüm duyarlı vatandaşları destek olmaya davet etti. Ayrıca Marmaris Belediyesi katkılarıyla da 8 Eylül Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda DMD farkındalık etkinliği düzenlenecek.

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