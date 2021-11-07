Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kabak-Cennet Koyu arasında kaybolan iki yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nadiia P. ve eşi Kabak-Cennet koyu arasında doğa yürüyüşüne çıktı. Yaklaşık iki saatlik yürüyüşlerinin ardından kaybolduklarını anlayan yabancı çift 112 acil yardım hattını arayıp kaybolduklarını bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma ve 7 kişilik AFAD ekibi bölgeye giderek arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kaybolan çifte ulaşarak, şahısları güvenli bölgeye ulaştırdı. Doğada kaybolan ve ekipler tarafından kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.