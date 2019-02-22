Doğada topladıkları atıkları kent merkezinde sergilediler

Marmaris'te özel bir okulun öğrencileri, doğada topladıkları atıkları kent merkezinde sergiledi. Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte doğada ayakkabıdan damacanaya kadar birçok atık toplandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan özel bir okulun öğrencileri çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için önemli bir etkinliğe imza attı. Yedinci sınıf öğrencileri Adaağzı Mahallesi Yalancı Boğaz mevkiinde çevre temizliği yaptı. Dalgaların denizden getirdiği atıkları toplayan öğrenciler gördükleri atıklar karşısında şaşkına döndü. Öğrenciler ayakkabı, damacana, cam şişe, plastik boru gibi topladıkları atıkları kent merkezinde bulunan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sergiledi. Vatandaşların çevre temizliğinde daha duyarlı olması için yapılan etkinlik vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Öğrenciler, yaptıkları açıklamada vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Amaçlarının bu çalışma ile farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü ise, “Çevre bilinci eğitiminin çocuklardan başlayarak, yetişkinlere ve arkadaşlarına yaymayı sağlamaktı. Burada bu atıkların sergilemesini yaparak, Marmaris'te yaşayanların bunu görmesi, denizlerimizde, ormanlarımızda ve sahillerimizde neler çıktığını görmelerini ve bu konuda bilinçlenmelerini istiyoruz” dedi.