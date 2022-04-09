Doğadan gelen doğaya geri kazandırılıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın önemine vurgu yaptığı öğütücüler, 2 yıldan bu yana Bodrum Belediyesi tarafından verimli bir şekilde kullanılıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2019 yılından bu yana kullanılan “Dal Parçalama/Öğütme” aracı sayesinde hem kamuda tasarruf sağlanıyor hem de bahçe atıkları kompost olarak değerlendiriliyor.

25 metreküp bahçe atığını 1 saate 9 metreküp talaş haline dönüştüren dal öğütme makinesi sayesinde ciddi bir tasarruf sağladıklarını ifade eden Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, “Bu aracı kullanma amaçlarımızdan birisi, hacimli yeşil atıkların hacmini düşürerek tasarruf sağlamak. Bu sayede 5 kamyonluk bahçe atığını yarım kamyona kadar düşürebiliyoruz. Özellikle budama mevsimlerinde otel ve konutlardan çıkan atıkları kendi araçlarımızla taşırken bu makinenin kullanımıyla birlikte, 5 kamyon ile yapılacak işi yarım kamyona düşürüyoruz. Bir diğer amacımız da bu atıkların doğaya geri dönüşünün sağlanması. Makinemizde parçalanan atıkları oteller ve konutlar kendi yeşil alanlarında kompost olarak değerlendirebiliyor. Geri kalan atıklar da bizim kendi kompost alanımızda değerlendirilerek deneme çalışmalarında kullanılıyor.” dedi.

Dal Parçalama/Öğütme aracı ile ağaç dalları uygun şekillerde parçalanıp komposta dönüştürülerek araziye yararlı hale getiriliyor. Bu sayede toprağın zenginleşerek verimli hale gelmesi amaçlanıyor.