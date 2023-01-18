Doğal sürüm fidanlara gözleri gibi bakıyorlar

Muğla'da 2021 yılında Marmaris, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Yatağan, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde 13 gün devam eden orman yangınlarında yanan sahalarda fan dikimleri tamamlanırken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı sahalarda tohumlama çalışmaları de devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde başlayan, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçradıktan sonra Menteşe ilçesi sınırlarında devam eden orman yangınında sadece Menteşe ilçesinde 11 bin 369 hektar, Kavaklıdere ilçesinde ise 7 bin 568 hektar alan yanmıştı.

Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Baraj bölgesinde yanan sahalardaki kesim işlemleri tamamlandı. Kesim işlemi tamamlanan bölgelerde bir bölgede fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimi yapılmayan sahanın büyük bölümü ise yanan sahalardaki kozalakların tohumları ile doğal olarak yeşermeye bırakıldı.

Kozağaç bölgesinde ikinci kışa hazırlanan yanan sahada yanan kozalakların tohumları ile yeşeren fidanların boyu 10-15 santime ulaştı. Kozağaç Barajı çevresinde bulanan alanda ise yarım metreye ulaşan çam fidanları bölge halkı tarafından da adeta koruma altına alındı. Kesim yapılan sahada kesilen ağaçların dalları altında doğal ortamda büyümeye başlayan çam fidanları 5 yıl içinde bölgeyi tekrar yeşile bürümesi bekleniyor.

Fidanlık değil, doğal sürüm

Kozağaç Mahallesi'nde yanan sahanın bir bölümünde ise orman fidanlığını andıran binlerce çam fidanı bulundu. Bölgede hem kesim yapan, hem de yeşeren küçük fidanların çevresini temizleyen Cemil Akçay yeşeren fidanları gözü gibi baktıklarını söyledi. Orman'da yıllarca yanın işçisi olarak çalışan ve 16 yıl önce emekli olan Cemil Akçay, orman sevgisi nedeniyle bölgeye sık sık gelerek topraktan yeşeren fidanları hem seviyor, hem de çevrelerini temizliyor.

Kozağaç Mahallesi'nde oturan Cemil Akçay, “Bir taraftan kesim yapıyoruz, bir taraftan fidanlarımızı bakıyoruz. Temizliğini yapalım diye seviniyoruz çok güzel gelişmiş fidanlar. 10 santim olan var, 15 santim olan var. Yeni çıkanlar var. Çok gazel bir gelişme fidanlarda. Burası tohum ekilmiş değil doğal. Kozalağın çok fazla döküldüğü bir alan. Yağmur küremiş ve kozalakları tohumları ile buraya toplamış. Aşırı derecede mutluyuz burada. Bu bizim geleceğimiz. 5 senede baya bir kendini toparlayacak. 35-40 senede kesimi gelir. Şu anda bölgede kesim bitmiş durumda. Bulunduğumuz bölge vatandaşa ait arazi denilmişti. Sonra devlete ait oluğu ortaya çıkınca kesimi biz yapıyoruz” dedi.